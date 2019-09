Sarri: «I piedi di Pjanic? Merito della mamma» – VIDEO

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri parla di Pjanic, autore ieri della rete che ha sbloccato il match contro la Spal

La Juventus ha vinto ancora nel match di ieri contro la Spal. La rete che ha aperto le marcature bianconere è ad opera di Pjanic. Così ha commentato Maurizio Sarri al termine della gara in conferenza stampa.

«I piedi sono dovuti alla mamma non all’allenatore, forse anche al papà. Non so se aveva meglio il piede il babbo o la mamma, oggi è andato oltre i centoventi passaggi in una partita. Mi fa piacere più che il numero di palloni che sta toccando è che verticalizza molto di più rispetto all’inizio del campionato e questo per me è importante».