Sarri Juve, per il tecnico bianconero una presentazione… alla CR7!

Sarri Juve, per il tecnico bianconero domani mattina una presentazione… come quella di Cristiano Ronaldo un anno fa!

Niente sala stampa dell’Allianz Stadium per Maurizio Sarri. Come anticipato nei giorni scorsi, domani mattina sarà presentato dalla Juventus il nuovo allenatore dei bianconeri fino al 2022. Ma, per l’occasione, la dirigenza della Vecchia Signora ha scelto una location speciale.

Una location, per altro, utilizzata una sola volta finora. Ovvero la Sala Gianni e Umberto Agnelli, che il 16 luglio dello scorso anno ospitò la presentazione di un certo Cristiano Ronaldo. Questa volta, invece, toccherà a Sarri, un segnale forte da parte della società che conferma la convinzione in una scelta maturata ufficialmente nella giornata di domenica.