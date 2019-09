Sarri: «Questa Juve non giocherà mai come il mio Napoli»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero che hanno chiarito come giocherà la Juve in questa stagione

Maurizio Sarri ha chiarito in conferenza stampa una volta per tutte che la sua Juve non giocherà mai come il Napoli denominato “sarriano“. Ecco la dichiarazione completa

«La squadra sta facendo tanto in allenamento, poi se voi per vedere la squadra di Sarri vi aspettate il Napoli, non lo vedrete mai. Perché questa squadra ha caratteristiche diverse e giocheremo in maniera diversa»