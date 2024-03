Sarri contro Moggi: «E' un radiato. Ha portato lui la Juve in Serie B»

La risposta dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri contro Luciano Moggi, facendo riferimenti a Calciopoli

In fronte alle considerazioni di Moggi contro Sarri, l’allenatore della Lazio ha voluto rispondere così all’ex dirigente bianconero.

«La fiducia della società la sento quotidianamente. Moggi dice che torno al Napoli? Vado in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato e quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo Scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione e la verità è che in una storia ultracentenaria come quella della Juve l’unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione. E anche con 17 punti di penalizzazione per il successivo campionato di Serie B»