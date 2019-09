Sarri: «Per la prima volta solidi in difesa» – VIDEO

Le parole dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri dopo l’importante vittoria dei bianconeri sulla Spal

Il gol di Pjanic e poi il sigillo di Ronaldo. La Juventus archivia così anche la pratica Spal e guarda dritta alla Champions. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha commentato così il match al termine della gara.

«Alla fine del primo tempo il gol era nell’aria, dopo la rete qualche spazio in più ci ha fatto alzare i ritmi. Abbiamo fatto una buona partita, per la prima volta solidità in fase difensiva».