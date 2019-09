Sarri smonta Bernardeschi: «Più centrocampista che attaccante» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero su Federico Bernardeschi, esterno della Juve

Insieme a Paulo Dybala anche Federico Bernardeschi non è riuscito a brillare nella Juve di Sarri. In conferenza stampa il tecnico bianconero ha spiegato il ruolo che vede adatto all’ex viola.

«Secondo me la sua specializzazione sarà più da centrocampista che da attaccante esterno. Ancora non ha inciso sulle partite per le qualità che ha, ha tecnica, buona velocità e buona resistenza. Cercheremo di farlo crescere e fargli assumere personalità e livello caratteriale in grado di fargli trasportare in campo queste grandi qualità, cosa che non sempre riesce a fare. E’ compito di tutti, principalmente suo ma anche mio e della società, accompagnarlo pian piano a farlo rendere come può.»