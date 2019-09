Sarri: «Sono contento per Matuidi e per l’ingresso di Emre Can. Sull’Inter…»

Le parole a Sky Sport del tecnico bianconero, Maurizio Sarri, al termine della partita vinta contro la SPAL.

Le parole di Maurizio Sarri a Sky Sport al termine della partita vinta contro la SPAL grazie alle reti di Pjanic e Ronaldo.

PARTITA – «Abbiamo avuto difficoltà nella parte iniziale della partita a trovare spazi e occasioni. Poi siamo cresciuti creando molto e concedendo poco. Sono molto contento di Matuidi per la partita disputata».

EMRE CAN – «È importante che i giocatori ruotino come è importante che Emre Can dopo la grande delusione sia entrato con questa convinzione».

FORMAZIONE – «Contro il Verona non abbiamo fatto bene, mente con il Brescia abbiamo avuto più qualità e palleggio. Dybala per noi è un giocatore importantissimo perchè ci dà soluzioni e qualità. In attacco chiunque scegli dei tre la risposta è sempre positiva e questo è importantissimo».

INTER – «Non ho ancora visto una partita dell’Inter per vari impegni. Ho letto che stanno facendo benissimo e non avevo grossi dubbi a riguardo»