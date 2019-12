Sarri sulla Champions: «In questo momento non posso pensare al sorteggio» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese

Nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Udinese, Maurizio Sarri preferisce non commentare il sorteggio di lunedì a Nyon per gli ottavi di Champions League.

«In questo momento non mi interessa del sorteggio. Sono contento per il calcio italiano, può essere un segno di risveglio. Non abbiamo la certezza di poter arrivare fino in fondo come negli anni 90 ma sicuramente è un segnale positivo a livello di movimento. Il sorteggio mi interesserà da domani sera, al momento penso al campionato. Se parlo di Champions in questo momento non do un bel segnale ai miei giocatori»