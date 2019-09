Sassuolo Atalanta, De Zerbi: «Mi prendo la responsabilità» – VIDEO

Sassuolo Atalanta, De Zerbi laconico a fine partita: «Pessimo primo tempo, mi prendo tutte le responsabilità del caso»

Il Sassuolo – e non è la prima volta, visto quanto successo con la Roma – rovina tutto sul pronti-via. Matura nei primissimi minuti di gara, infatti, la severa sconfitta per 4-1 patita in casa contro l’Atalanta.

Laconico a fine gara mister De Zerbi, che analizza la partita e si lascia andare all’autocritica. «Abbiamo disputato un pessimo primo tempo, mi prendo la responsabilità di questa sconfitta».