Sassuolo Atalanta, Gosens: «Primo tempo perfetto»

Robin Gosens non può che essere soddisfatto del roboante avvio dell’Atalanta dopo il 4-0 al Sassuolo nei primi 45′ di gioco

Atalanta e Sassuolo negli spogliatoi: 4-0 il risultato dopo il primo tempo. Robin Gosens resta concentrato ma concede un sorriso nell’intervista a Dazn a bordocampo. Ecco le parole.

«Primo tempo abbastanza perfetto, in tutte le fasi. Pressiamo molto forte e loro non giocano mai. Gasperini continua a volere di più? Giusto così. Il pericolo è che possiamo addormentarci e far segnare il Sassuolo».