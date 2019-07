Khouma Babacar, attaccante del Sassuolo, potrebbe lasciare il club neroverde. Sul giocatore c’è anche l’Espanyol

Il Sassuolo cerca un acquirente per Khouma Babacar, attaccante classe ’93 che potrebbe andare via in estate (il giocatore non rientra nei piani di mister Roberto De Zerbi).

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com l’Espanyol avrebbe messo nel mirino il centravanti del club neroverde. Primi contatti in corso tra le parti. Il Sasol chiede 7-8 milioni di euro per lasciarlo andare.