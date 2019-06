Il Sassuolo e il Genoa continuano a dar la caccia a Ciccio Caputo, attaccante di proprietà dell’Empoli. Le ultime

Il Sassuolo prepara un colpo importante in attacco. Il club neroverde ha messo nel mirino Ciccio Caputo, attaccante dell’Empoli autore di 16 gol nonostante la retrocessione in B dei suoi.

Secondo Tuttomercatoweb, il Sassuolo, che sembrava esser passato in pole per l’acquisto dell’attaccante, è passato in seconda fila: nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso del Genoa.