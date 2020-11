Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, commenta il primo posto in solitaria del club neroverde. Ecco le parole sulla classifica

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo in gol oggi nella vittoria in trasferta contro il Verona, commenta ai microfoni di Sky Sport il primo posto in solitaria della squadra di De Zerbi.

«Se siamo lì, vuol dire che ce lo siamo meritati. Vogliamo continuare a giocare così, partita dopo partita, per confermarci».

