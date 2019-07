Sassuolo, Caputo: «È la migliore scelta per me. Voglio migliorarmi»

Sassuolo, parla Ciccio Caputo: «I neroverdi sono la migliore scelta per me. Vengo da un anno fantastico e voglio migliorarmi»

Ciccio Caputo ha scelto di ripartire dal Sassuolo dopo la sfortunata stagione con l’Empoli (ma di alta qualità dal punto di vista personale) culminata con la retrocessione. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

«Questa offerta è stata sicuramente la scelta migliore per me. È una scelta importante, ho voluto il Sassuolo a tutti i costi così come loro hanno voluto me. Il mister mi ha chiamato tante volte. Vengo da un anno fantastico, voglio migliorarmi e cercare di dare il mio contributo al Sassuolo».