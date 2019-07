Sassuolo, Carnevali: «Babacar via ma a una condizione»

Le parole del dirigente del Sassuolo sul calciomercato. Giovanni Carnevali ha fatto il punto tra entrate e uscite

Il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Tuttomercatoweb del calciomercato dei neroverdi, facendo il punto della situazione tra entrate ed uscite: «Simeone? No, non ci interessa, in attacco siamo al completo».

Prosegue Giovanni Carnevali: «Babacar al Lecce? Stiamo portando avanti anche delle trattative con club stranieri. L’obiettivo è quello di cedere il calciatore a titolo definitivo».