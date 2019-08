Sassuolo, Carnevali: «Chiriches, speriamo di chiudere. Su Berardi…»

Carnevali, l’amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato dei possibili colpi del mercato neroverde: ecco le dichiarazioni

L’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sui giocatori in orbita neroverde da Milano. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

«Chiriches? Siamo a buon punto, speriamo di chiudere domani. Defrel è un colpo di mercato. Matri all’Inter? Non ce l’hanno chiesto. Berardi invece non parte, non prendiamo in considerazione la possibilità di cederlo. Altre trattative? Faremmo eventualmente una valutazione sul terzino sinistro visto l’infortunio di Rogerio».