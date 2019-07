Sassuolo, Carnevali: «Lirola e Boateng alla Fiorentina? Ne riparleremo»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della trattativa con la Fiorentina per Lirola e Boateng

cco le sue parole prima della compilazione dei calendari di Serie A: «Cosa ci auguriamo? Ci aspettiamo una squadra importante. Sarebbe bello iniziare con una squadra tra le favorite. Lirola e Boateng alla Fiorentina? Credo che questa sia un’occasione per incontrare le varie squadra. Oggi non è stato possibile parlare con la Fiorentina. Paura di perdere De Zerbi? Mai. Sarà il nostro allenatore anche per il futuro. Con lui vogliamo fare qualcosa di importante».