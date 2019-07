Sassuolo, Carnevali: «Obiang? Quasi fatta. E su Boateng…»

Sassuolo, il dg Carnevali fa il punto sul mercato: «Per Obiang è quasi fatta, siamo completi. Boateng? Speriamo di tenerlo»

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport delineando le ultime manovre di mercato in casa neroverde. Queste le sue dichiarazioni:

«Obiang è quasi fatto, credo che anche la squadra sia completa al 99%. Se ci dovessero essere opportunità buone come può essere per un centrale le valuteremo. Boateng? È un campione, ci farebbe piacere trattenerlo. Ora faremo le giuste valutazioni con lui, dobbiamo pensare che può darci qualcosa in più in campo e nello spogliatoio. Caputo ci darà gol determinanti e aiuterà i giovani presenti».