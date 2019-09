Sassuolo, Carnevali: «Rinnovo De Zerbi? Quando vorrà…»

Sassuolo, Carnevali parla della situazione contrattuale di De Zerbi: il tecnico, in estate, è stato accostato anche alla Roma

Giovanni Carnevali tranquillizza tutti sulla situazione contrattuale di Roberto De Zerbi. Secondo il direttore sportivo, l’allenatore resterà a lungo sulla panchina dei neroverdi.

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: «Affronteremo a brevissimo questa situazione. Se De Zerbi verrà da noi dicendo che vuole allungare a… tot e per quanti anni, il tutto si può fare in due minuti».