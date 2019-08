Sassuolo, Defrel torna in neroverde. Il comunicato ufficiale

Gregoire Defrel si trasferisce al Sassuolo: ecco il comunicato della Roma sull’attaccante francese, ora alla corte di De Zerbi

«L’AS Roma comunica che Gregoire Defrel è stato ceduto a titolo temporaneo al Sassuolo, fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 3 milioni di euro».

Questo il comunicato giallorosso per riferire il trasferimento di Defrel al Sassuolo. Il francese torna dunque in neroverde in prestito con obbligo di riscatto.