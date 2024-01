Sassuolo, Dionisi: «Ecco le condizioni di Boloca ed Erlic»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Monza

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Monza. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Doig? Un ragazzo giusto e domani giocherà. In questa squadra farà bene, normale che è arrivato con le sue conoscenze, ma non è che possiamo pensare che non sbaglierà mai o risolverà tutti i nostri problemi, perché è un 2002 che arriva da ultimo e giocherà. Sono contento del suo arrivo. Boloca ed Erlic saranno a disposizione. Per dei problemini la loro settimana non è stata completa, tant’è che non hanno giocato in amichevole, ma ieri hanno fatto l’allenamento e domani saranno a disposizione, poi vedremo se dall’inizio o se durante, fa la differenza la testa e anche le gambe. I centrocampisti? I nostri centrocampisti sono questi. Boloca ha fatto una settimana alternata, Daniel si è allenato e valuterò, Racic si allena da ieri con la squadra e sarà a disposizione.

Gli altri sono centrocampisti che hanno dato il meglio da mezz’ali ma devo pensare anche all’equilibrio. Troviamo un pochino meno la porta ma siamo meno efficaci perché le situazioni le creiamo. Dobbiamo crescere da questo punto di vista e trovare più sicurezza negli ultimi 16 metri ma dobbiamo essere solo più ordinati. La squadra deve essere corta, i nostri difensori, alcuni, in duello non danno il meglio di sé e dobbiamo cercare di mettere in condizioni ottimali tutta la squadra e sta a me la decisione finali. Le valutazioni le facciamo, la strategia c’è, poi ci sono le qualità dei giocatori tuoi e degli altri».