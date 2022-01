Sassuolo, domani la sfida con l’Empoli opportunità per parlare di mercato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sassuolo domani affronterà l’Empoli in Serie A e potrebbe anche essere un momento per parlare di mercato fra le due società.

I nomi caldi sono Bajrami e Marchizza. Il primo è sotto gli occhi della Lazio, ma i neroverdi potrebbero avere in Dionisi la carte per convincere l’albanese. In più ci potrebbe essere Marchizza da inserire come cessione definitiva a favore dei toscani. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.