Sassuolo, Ferrari e De Zerbi a colloquio in ritiro. Si parla di futuro? – VIDEO

Sassuolo, Ferrari e De Zerbi a colloquio dal ritiro di Vipoteno. Il difensore è entrato nel mirino dell’Atalanta per il post Mancini

(Dal nostro inviato) – Il Sassuolo è in ritiro da pochi giorni a Vipiteno, in provincia di Bolzano. Durante l’allenamento il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi e il difensore Ferrari si sono fermati sul terreno di gioco per un breve colloquio.

Probabile che nei discorsi si sia chiacchierato del futuro del calciatore, che è entrato nel mirino dell’Atalanta che presto dovrà rimpiazzare Gianluca Mancini.