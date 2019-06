Il Sassuolo potrebbe lasciar andare Enrico Brignola. Sull’esterno offensivo neroverde ci sono Genoa e Pescara

Enrico Brignola non ha trovato molto spazio nel corso dell’ultima stagione con la maglia del Sassuolo e ora riflette sul futuro insieme alla società neroverde e a mister Roberto De Zerbi.

L’esterno d’attacco classe ’99 potrebbe partire. Secondo Il Corriere dello Sport, le richieste non mancano: ci pensano Genoa in A e Pescara in B.