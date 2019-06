Sassuolo, giorni caldi per Sensi: è derby Inter-Milan

Ancora in dubbio il futuro di Stefano Sensi. Milan e Inter sono sulle sue tracce: i rossoneri sono in vantaggio

Si fa un gran parlare del futuro di Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo, salvo sorprese, lascerà i neroverdi. La sua prossima destinazione potrebbe essere Milano.

Secondo Sky Sport, il Milan è in vantaggio sull’Inter. I nerazzurri sono entrati nell’ordine delle idee di presentare un’offerta ai neroverdi in caso di addio di Borja Valero ma al momento il Milan è in pole. I rossoneri però non hanno ancora l’intesa con il Sassuolo.