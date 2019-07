Il Sassuolo non punta su Edoardo Goldaniga. Il difensore centrale classe ’93 dovrebbe andare via nei prossimi giorni

Il Sassuolo ha deciso di convocare Edoardo Goldaniga in ritiro ma il difensore tornato dal prestito al Frosinone non dovrebbe proseguire la sua avventura in maglia neroverde.

Secondo Il Resto del Carlino, il difensore classe ’93 reclama spazio ed è destinato a lasciare il Sassuolo. Due le possibili destinazioni: Brescia o Genova.