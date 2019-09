Sassuolo, Gravillon: «Ho fatto un passo indietro, non ero pronto»

Le dichiarazioni di Gravillon, difensore di proprietà dell’Inter acquistato dal Sassuolo ma girato in prestito all’Ascoli. Le ultimissime

Andreaw Gravillon ha lasciato il Sassuolo dopo nemmeno 2 mesi dal suo arrivo. Il difensore ha fatto un passo indietro, accettando l’offerta dell’Ascoli in meno di 5 ore (come rivelato dal ds Tesoro).

Il difensore ha parlato così del suo trasferimento: «Non ero ancora pronto per la serie A – riporta Il Resto del Carlino –, e un altro anno in B dopo quello vissuto a Pescara mi farà bene. Non la vedo come una bocciatura. Ho chiesto io di avere più spazio».