Sassuolo, Harroui: «Un grande passo avanti per me»

Le parole di Abdou Harroui, centrocampista del Sassuolo: «Grandi passi nel mio sviluppo in Italia nell’ultimo anno e mezzo»

Abdou Harroui ha parlato al Jeugdopleiding Sparta Rotterdam, della sua scelta di venire in Italia a giocare per il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

«Per me questo è stato un nuovo grande passo nella mia carriera. Ovviamente mi dispiaceva per lo Sparta Rotterdam, perché quello è diventato e rimane davvero il mio club. Per la mia carriera questo è stato il passo giusto e sono quindi felice di aver intrapreso questa avventura. Non solo come calciatore, ma anche come persona. Sono stato in grado di fare grandi passi nel mio sviluppo in Italia nell’ultimo anno e mezzo».