Sassuolo, il neo Marco Sala: «Sassuolo piazza piena di giovani, è la scelta giusta»

Ai microfoni di TMW, il giovanissimo Marco Sala, classe 1999 cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha parlato con emozione del suo approdo in Serie A. Il giocatore, già andato in prestito all’Arezzo in Serie C, è ora un giocatore del Sassuolo Calcio: «Da quando ho iniziato a giocare a calcio è la giornata più importante della mia giovane carriera».

«E’ stata una notizia bellissima che non mi aspettavo perché la cosa è nata nelle ultime ore. Sassuolo una piazza piena di giovani che hanno fatto bene e per un ragazzo di 20 anni può essere la scelta giusta».