Sassuolo, il risveglio di Berardi: è il nuovo trascinatore dopo Politano?

Due gol in due partite per Berardi: il Sassuolo ritrova il suo top player. Prove di continuità per l’eterna promessa

Domenico Berardi trova il secondo gol consecutivo contro la Lazio. L’ala neroverde ha siglato la rete del momentaneo 1-2, gelando lo Stadio Olimpico con un piazzato chirurgico. Il giocatore ora può trovare la continuità che manca da molto, troppo tempo. L’eterna promessa del calcio italiano al momento conta 6 gol: la doppia cifra resta distante.

L’ultimo exploit di Berardi risale alla stagione 2014/15, quando tocco quota 15. Il suo migliore risultato però è datato 2013/14, quando segnò 16 reti.

Roberto De Zerbi ora chiede al fantasista di trascinare la squadra per ipotecare una salvezza che comunque non sembra in discussione. Il sogno del tecnico è quello di trovare un Politano bis: la scorsa stagione il giocatore, oggi all’Inter, si caricò la squadra sulle spalle sul finale di stagione, segnando la bellezza di 7 gol in 9 partite.