Sassuolo-Napoli 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Sassuolo-Napoli, 30ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Cresce l’attesa per Sassuolo–Napoli, sfida della 30ª giornata di Serie A (fischio d’inizio alle 18). Il club neroverde tenta l’impresa per fare un favore alla Juventus ma la formazione partenopea vuole vincere per mettere pressione alla squadra di Allegri che potrebbe giocare il posticipo col Milan sotto di un punto (in caso di vittoria degli azzurri). Iachini ritrova Berardi e deve rinunciare al solo Letschert, out ormai da diversi mesi. Tutti recuperati per Maurizio Sarri: convocati anche Hysaj e Hamsik, assente il solo Ghoulam.

Sassuolo-Napoli 0-0: tabellino

MARCATORI:

NOTE: AMMONITI:

Sassuolo-Napoli: diretta live e sintesi

1′ – Fischio d’inizio dell’arbitro Fabbri: è iniziata la sfida del Mapei Stadium.

Le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi minuti al via la gara tra Sassuolo e Napoli.

Sassuolo-Napoli: formazioni ufficiali

SASSUOLO (3-5-2) – Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio; Berardi, Politano. In panchina: Pegolo, Marson, Lemos, Magnanelli, Adjapong, Duncan, Biondini, Cassata, Matri, Babacar, Pierini, Ragusa. Allenatore: Beppe Iachini. Allenatore: Beppe Iachini

NAPOLI (4-3-3) – Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Chiriches, Milic, Rog, Diawara, Hamsik, Ounas, Milik, Machach. Allenatore: Maurizio Sarri

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Beppe Iachini dovrebbe rinunciare al 3-5-2 per puntare sul 4-3-3 grazie al rientro, dopo la squalifica, di Domenico Berardi, in campo nel tridente con Babacar e Politano. Sensi è in ballottaggio con Magnanelli per una maglia in mezzo al campo. Pochi dubbi nel Napoli di Sarri. L’unico riguarda la presenza o meno dall’inizio di Marek Hamsik, non al meglio: se non dovesse farcela spazio al suo alter ego Zielinski.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. In panchina: Pegolo, Marson, Lemos, Rogerio, Adjapong, Mazzitelli, Biondini, Sensi, Cassata, Matri, Pierini, Ragusa. Allenatore: Beppe Iachini

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Chiriches, Milic, Rog, Diawara, Hamsik, Ounas, Milik, Machach. Allenatore: Maurizio Sarri

Sassuolo-Napoli: i precedenti del match

Sono 9 i precedenti complessivi in Serie A tra Sassuolo e Napoli. L’ago della bilancia pende nettamente dalla parte dei partenopei che hanno sorriso in 5 occasioni. Tre i pareggi fra le due formazioni, una sola vittoria per i neroverdi, al primo match di Sarri sulla panchina degli azzurri. Otto i gol segnati dagli emiliani, 16 quelli dei campani. Quattro gli incroci al Mapei Stadium: 1 vittoria per il Sasol, quella appunto del 2015/2016, 1 pareggio e 2 sconfitte. Sono 6 le reti realizzate dal Napoli, 4 quelle realizzate dal Sassuolo tra le mura amiche.

Sassuolo-Napoli: l’arbitro del match

Michael Fabbri della sezione di Ravenna dirigerà l’incontro tra Sassuolo e Napoli. Il fischietto romagnolo sarà assistito da Alassio e Del Giovane, i due guardalinee. Quarto uomo sarà Gavillucci. Banti e Tegoni al VAR. Sono solo due i precedenti tra Fabbri e il Napoli, entrambi in questa stagione: Verona-Napoli 1-3 e Napoli-Fiorentina 0-0. Sono invece 7 i precedenti tra l’arbitro Fabbri e il Sassuolo: 2 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta il bilancio che sorride ai neroverdi.

Sassuolo-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.