Sassuolo Primavera, Turrini: «Sconfitta che brucia. Ora ripartiamo» – VIDEO

L’allenatore del Sassuolo Primavera, Francesco Turrini, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro l’Atalanta

(-Dal nostro inviato) Tre partite, tre sconfitte. Non il migliore inizio per la Primavera del Sassuolo di Francesco Turrini. Contro l’Atalanta campione in carica è arrivata la sconfitta numero tre in campionato a causa dei gol di Okoli e Guth. A fine partita il tecnico neroverde ha commentato così il match.

«Questa è una sconfitta che brucia perchè abbiamo giocato bene. Ora dobbiamo ripartire».