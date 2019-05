Sassuolo-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Roma, 37ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo-Roma – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra di Roberto De Zerbi riceve i giallorossi guidati da Claudio Ranieri nel 37° turno di Serie A. Sassuolo a metà classifica con 42 punti, già salvo e reduce dalla sconfitta sul campo del Torino; Roma sesta (62) e proveniente dal successo casalingo sulla Juventus. Nella gara d’andata, vittoria giallorossa all’Olimpico per 3-1. Adesso è di nuovo Sassuolo contro Roma: neroverdi per l’orgoglio, giallorossi per l’obiettivo europeo.

Sassuolo-Roma: diretta live

Diretta live dalle ore 20.30

Sassuolo-Roma: formazioni ufficiali, c’è Djuricic

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Sassuolo-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Sassuolo: De Zerbi non può contare sullo squalificato Bourabia e gli infortunati Magnani, Peluso e Sensi. Probabile 4-3-3 per i neroverdi: in porta spazio al titolare Consigli, davanti al quale, in linea di difesa, si scaldano Lirola, Ferrari, Demiral e Rogerio. A centrocampo è pronto il terzetto formato da Locatelli, Magnanelli e Duncan. In attacco, Berardi ha smaltito l’influenza ed è pronto a far reparto con Babacar e Boga (favoriti su Djuricic e Matri). Roma: Ranieri non ha a disposizione Manolas e Pellegrini (pur convocato) e dovrebbe schierare la sua squadra col 4-2-3-1: Mirante tra i pali, Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov in linea di difesa; in mezzo al campo sono pronti Cristante e Nzonzi (De Rossi previsto in panchina). Sulla trequarti probabile spazio a Under, Zaniolo e El Shaarawy. Dzeko previsto unica punta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Sassuolo-Roma, i precedenti

I precedenti ufficiali tra Sassuolo e Roma sono 11. Il bilancio è di 4 pareggi, 7 vittorie giallorosse e nessuna vittoria emiliana. Il primo confronto ebbe luogo nel novembre 2013 a Roma e vide il risultato di pareggio per 1-1. I giallorossi risultano invece sempre vittoriosi sul campo dei neroverdi (5 vittorie in 5 confronti giocati in Emilia).

Sassuolo-Roma, l’arbitro della gara

Sassuolo-Roma sarà diretta dall’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli. Longo e Villa saranno gli assistenti, Dionisi il quarto uomo. Al Var ci sarà Chiffi con Alassio (Avar). Maresca è alla prima direzione della sfida tra neroverdi e giallorossi; con l’arbitro napoletano, bilancio di un pareggio e 3 sconfitte per il Sassuolo, di 3 vittorie e 2 pareggi per la Roma.

Sassuolo-Roma Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.