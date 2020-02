Sassuolo, Toljan: «Qui sto bene. Obiettivo? Giocare»

Il difensore del Sassuolo Toljan ha raccontato le proprie impressioni dal suo approdo in Serie A con la maglia neroverde

Jeremy Toljan ha raccontato le proprie sensazioni dopo il suo arrivo in Italia: «I miei primi otto mesi in Italia sono stati belli. Mi trovo bene qui, sto migliorando calcisticamente. Sono mio agio, sto giocando tanto e questo è un bene per me e spero di continuare così. Ho trovato qualche difficoltà all’inizio nell’adattarmi a un nuovo modo di giocare. È la mia prima volta in Italia e qui si gioca in maniera differente».

«Il mio obiettivo a inizio stagione era quello di giocare il più possibile e di stare bene fisicamente che è la cosa più importante. Non bado tanto ai gol e agli assist, è bello farli però conta di più la prestazione. Ovviamente mi piacerebbe fare più gol perché è sempre bello fare gol ma non ho un target di numeri prestabilito», ha concluso il terzino del Sassuolo.