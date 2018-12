Sassuolo-Torino highlights e gol: le azioni salienti della gara – VIDEO

Sassuolo-Torino highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Il Sassuolo dopo la vittoria in trasferta contro il Frosinone torna tra le mura amiche del Mapei Stadium di Reggio Emilia per ospitare il Torino nella 17ª giornata di Serie A. I neroverdi grazie al successo contro i Ciociari hanno fatto un buon passo avanti in classifica verso la zona Europa che adesso è vicinissima, dato che gli emiliani sono al 7° posto ma a pari punti con i giallorossi al sesto posto. Il Torino, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Juventus, ha perso la sesta posizione che adesso è lontana due lunghezze.

La gara è stata affidata al direttore di gara Luca Banti della sezione di Livorno assistito dai guardalinee Mondin e Prenna e dal quarto uomo Di Paolo. Al Var sono stati designati Aureliano e Bindoni. Ecco gli highlights di Sassuolo-Torino: