Il Sassuolo voleva un nuovo difensore centrale: è fatta per il calciatore del Napoli Vlad Chiriches. Arriva anche l’attaccante Defrel

Il Sassuolo ha piazzato il colpo Chiriches. Il difensore di proprietà del Napoli è finito nel mirino dei neroverdi e la trattativa procede nella giusta direzione, con il Sassuolo che ha raggiunto l’accordo con il club azzurro.

Secondo Sky Sport, l’affare dovrebbe chiudersi sulla base di un accordo a titolo definitivo per circa 10-11 milioni di euro più altri 1-2 milioni di bonus. Fatta anche per Defrel dalla Roma in prestito oneroso a 3 milioni con obbligo a 12. Oggi le visite mediche.