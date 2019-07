Sau Benevento, ufficiale: il divertente annuncio sui social – FOTO

Sau Benevento, il divertente annuncio sui social: ecco l’originale modalità con cui i campani hanno reso noto l’acquisto dell’attaccante – FOTO

Marco Sau è un nuovo giocatore del Benevento. L’attaccante ex Cagliari e Sampdoria è già in viaggio per raggiungere Pippo Inzaghi e la sua squadra.

L’annuncio lo ha dato il Benevento, tramite i suoi canali social: una foto di una chat su Whatsapp, con la canzone dedicata a Marco Sau. L’attaccante firmerà un contratto fino al 2021, come si legge sul sito del Benevento.