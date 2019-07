Sau Benevento, attesa la fumata bianca per l’arrivo dell’attaccante alla corte di Inzaghi: tutti i dettagli

Il Benevento rinforza il reparto offensivo di Filippo Inzaghi con Marco Sau. Come riporta Gianluca Di Marzio, è attesa la fumata bianca per l’arrivo dell’attaccante ex Sampdoria e Cagliari.

Ma non solo, il Benevento ha ufficializzato Kragl e nel mirino rimane sempre Schiattarella per il centrocampo. Vigorito è pronto a regalare una formazione di tutto rispetto all’allenatore ex Bologna.