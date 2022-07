Scamacca al West Ham, Adani: «Si misurerà con i più forti, sfida affascinante»

L’ex calciatore Adani ha commentato l’approdo di Scamacca al West Ham

Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista sportivo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato l’approdo di Gianluca Scamacca al West Ham.

IL COMMENTO – «Scamacca andrà a misurarsi contro i calciatori più forti nel torneo più forte: è una prova difficile, ma anche la sfida più affascinante. In un West Ham che ha talento oltre a lui, anche se non impazzisco per l’idea di calcio dell’allenatore Moyes, e anche i giocatori giusti per supportarlo».