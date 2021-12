Scamacca Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante: le ultimissime

Scamacca Juve si riapre subito con la formula giusta: Allegri insiste per avere l’ariete del Sassuolo, Vlahovic difficile

Negli ultimi giorni per l’attacco della Juventus è tornata d’attualità la pista Scamacca. I bianconeri vorrebbero convincere il Sassuolo già a gennaio con un prestito con obbligo di riscatto. Allegri insiste per avere a disposizione un giovane talento su cui investire a lungo termine.

La rincorsa a Vlahovic appare sempre più complicata, ma sono invece stati ripresi i contatto con l’ad Carnevali per l’ariete del Sassuolo anche per sbarrare la strada a Inter e Milan. Martial, Aubameyang e Icardi restano in corsa ma con percentuali al ribasso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.