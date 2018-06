Scambio Icardi-Higuain, il retroscena: Inter infastidita con la Juve

Scambio Icardi-Higuain tra Inter e Juventus: nerazzurri infastiditi con i bianconeri. L’Inter infatti pensa al rinnovo con il suo numero 9

L’Inter è infastidita con la Juventus per le voci sullo scambio Icardi–Higuain. Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di una presunta offerta della Juventus ai nerazzurri che prevedeva il cartellino di Gonzalo Higuain, più un conguaglio da 50 milioni di euro per il passaggio di Mauro Icardi all’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport però, l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti («Non esce nessuno, nemmeno Icardi» ha detto Ausilio nelle scorse ore) ed è infastidita con la Juventus per le voci sul futuro di Maurito.

Al momento nessuno ha presentato offerte per bomber Icardi, nemmeno la Juventus. In corso Vittorio Emanuele assicurano di non aver avuto contatti con i bianconeri. Nessun contatto e nessuna offerta di scambio Icardi-Higuain: emerge anzi un certo fastidio nei confronti della Juve: evidentemente a Milano temono strategie di disturbo. Dalla società nerazzurra filtrano smentite, la società bianconera non ha mai confermata. I dirigenti interisti, lontano dai microfoni, confermano che risponderebbero «no, assolutamente» a una eventuale offerta da 50 milioni più Higuain per Icardi. Ad oggi, almeno ufficiosamente, la situazione sembra essere questa.