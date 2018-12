Scritte shock a Firenze, la Digos ha acquisito i filmati della zona

Scritte shock a Firenze: è stata aperta un’inchiesta, la vedova Scirea si sfoga: «Basta impunità per chi si macchia di queste azioni».

La Procura ha aperto un’inchiesta sulle scritteshock a Firenze inneggianti ai morti dell’Heysel e infanganti la memoria di Gaetano Scirea, apparse in un muro vicino allo Stadio Franchi prima di Fiorentina-Juventus. La Digos, secondo quanto riporta “Tuttosport”, ha acquisito i filmati delle telecamere in strada per risalire all’autore (o agli autori) fuori dalla zona di pre-filtraggio. Intanto il club viola si è messo a disposizione delle forze di polizia per fornire il materiale necessario. Cresce la rabbia anche fra i tifosi per un’azione che ha infangato la città e oscurato la coreografia per Riccardo Magherini, fiorentino ed ex giocatore delle giovanili, morto dopo essere stato fermato dai carabinieri.

In attesa di conoscere gli sviluppi dell’indagine, invoca giustizia Mariella Scirea, intervenuta telefonicamente con il quotidiano sportivo torinese. «Non sopporto che si dica che siano quattro stupidi perché così facendo, quasi involontariamente, finiamo per giustificarli. – ha affermato – C’è un senso di impunità da sconfiggere: qualunque tifoso di qualunque squadra, per il solo fatto di avere una sciarpa in uno stadio, si sente giustificato a far tutto, senza essere davvero punito. Come è possibile?». La vedova di Gaetano, intanto, anche nella giornata di domenica è stata riempita di affetto da dirigenti e vecchi amici, fra cui molti tifosi viola e Rita Antognoni, moglie di Giancarlo, tutti sdegnati e increduli per quanto accaduto fuori dal Franchi.

SCRITTE SHOCK A FIRENZE, ALLEGRI DURISSIMO: «GLI AUTORI ANDREBBERO ARRESTATI»