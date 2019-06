Sensi Inter, Carnevali di nuovo nella sede nerazzurra: chiusura in vista?

Sensi Inter, Carnevali avvistato di nuovo davanti alla sede nerazzurra: chiusura in vista per il giovane centrocampista del Sassuolo?

I lavori in casa Inter non si fermano. Dopo la definizione delle trattative che porteranno in nerazzurro Lazaro e Agoumè, l’Inter continua a lavorare per Stefano Sensi.

Come testimoniato da un video di Gazzetta Tv, Carnevali (ad del Sassuolo) è di nuovo nella sede dell’Inter per lavorare, finalmente, sulla chiusura della trattativa. L’affare sembra essere in dirittura d’arrivo: si attendono aggiornamenti.