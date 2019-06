Sensi Inter: come Conte può utilizzare il centrocampista

L’Inter sta per acquistare Stefano Sensi. Scopriamo come sarà impiegato nel centrocampo di Antonio Conte

L’Inter ha sorpassato il Milan ed è a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Stefano Sensi. Nell’ultima stagione, la presenza di un innovatore come De Zerbi ha arricchito di parecchio il gioco del centrocampista.

Per quanto si fosse sempre visto come mediano dall’ottima gestione della palla e dal grande senso della posizione, Sensi ha imparato ad essere più efficace anche come mezzala. Ha dimostrato di non essere affatto statico, inserendosi parecchio e muovendosi in orizzontale. Sarà verosimilmente mezzala con Conte in caso di centrocampo a 3.