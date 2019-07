Sensi invita l’Inter a rialzarsi: «Guardiamo avanti» – FOTO

Sensi invita l’Inter a rialzarsi dopo la sconfitta in ICC contro il Manchester United. Ecco il post su Instagram – FOTO

Stefano Sensi si comporta già da leader. L’ex centrocampista del Sassuolo invita la sua Inter a rialzarsi dopo la sconfitta contro il Manchester United. L’esordio in International Champions Cup non è stato positivo per i nerazzurri di Conte, ma c’è ancora tanto su cui lavorare.

E questo Sensi lo sa bene. Sul suo profilo Instagram, il classe 1995 ha parlato così: «Guardiamo avanti. Sempre sulla nostra strada».