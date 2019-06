Sensi Milan, De Zerbi: «Se va via siamo contenti. Ecco perché»

L’allenatore del Sassuolo, De Zerbi, ha parlato del futuro di Sensi, sempre più vicino ad accasarsi al Milan

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato del futuro di Stefano Sensi. Il calciatore neroverde è sempre più accostato al Milan.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: «Sensi? Se lui non dovesse rimanere siamo comunque contenti. Perché vuol dire che va a migliorarsi e la nostra filosofia è proprio questa. Cercheremo di accompagnare altri giocatori a fare la stessa squadra. Non mi preoccupo se giocatori forti van via. Mi preoccupo se non vengono sostituiti all’altezza».