Sensi, il gioiellino del Sassuolo di De Zerbi che piace al Milan

Stefano Sensi nel mirino del Milan di Gazidis: la carriera del centrocampista del Sassuolo è un’ascesa continua

Stefano Sensi, il centrocampista rivelazione del Sassuolo, età 23 anni, in orbita Milan e che potrà diventare uno dei perni della Nazionale del futuro (di cui è già titolare). Di lui si dice questo: «Bravino, ma troppo basso per giocare ad alto livello», ma i suoi 168cm di altezza non sono mai stati un problema.

La sua carriera tra i professioni inizia in Serie C nel San Marino nel 2013. Due stagioni dopo il salto di categoria con il Cesena in Serie B. Infine, dal 2016 la sua avventura nella massima serie italiana con il Sassuolo: dove colleziona 61 presenze, 5 centri e 6 assist. Il Milan di Gazidis, giustamente, lo tiene d’occhio: Sensi vuole continuare la sua ascesa verso “il calcio che conta“.