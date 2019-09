Cristiano Ronaldo guida il Portogallo alla vittoria contro la Serbia: ecco com’è andata la sfida valida per le qualificazioni a Euro 2020

Partita sicuramente divertente, quella vista a Belgrado tra Serbia e Portogallo. Hanno vinto Cristiano Ronaldo e compagni, alla fine: 4-2 il fisultato allo scadere.

Nel primo tempo apre le marcature William Carvalho al 42′. Nella ripresa Guedes mette a segno il momentaneo 2-0 (58′), ma dopo 10′ arriva la reazione serba, che va in gol con Milenkovic. Ronaldo sale in cattedra e realizza il 3-1 al minuto 80, per poi lasciare spazio alle reti di Mitrovic e Bernando Silva.