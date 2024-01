Serena: «Ecco le differenze tra Vlahovic e Lautaro Martinez»

Aldo Serena, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Libero raccontando le differenze tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic

PAROLE – «Sono i due giocatori che finalizzano, quelli che decidono, anche se allargherei il discorso. Reparto per reparto, la lettura è questa: l’Inter ha un centrocampo eccezionale, tra i migliori d’Europa. La Juventus no. Allora, come calciano di destro darei nove a Lautaro e sei a Vlahovic. Di sinistro? Sette all’interista e nove al serbo della Juve. Colpo di testa? Otto a Lautaro e nove a Dusan. Gioco di squadra? Meglio l’argentino: nove a sette. Personalità? Nove e otto, però tra i due ci sono quattro anni di differenza, non dimentichiamolo. Vlahovic è giovane, può migliorare. Capacità di sacrificarsi in difesa? Sette a entrambi. Freddezza sotto porta? Lautaro è diventato un mago: dieci. Vlahovic, otto. Vince l’interista 59-54? Però l’Inter ha la Champions e la Juve no. Centravanti a parte, bisogna sempre valutare questo aspetto, Allegri potrà allenare Vlahovic e i suoi durante la settimana».