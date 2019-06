Serie A 2019/2020: dove vederla su Sky e Dazn

La Serie A 2019/2020 inizierà nel penultimo weekend di agosto: dove vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN

Anche per la stagione 2019/2020 i tifosi e gli appassionati di calcio potranno seguire le partite di Serie A su Sky e DAZN, aggiudicatari dei diritti per il triennio 2018-2021.

SKY

QUALI PARTITE SI POTRANNO VEDERE – Sky in particolare trasmetterà in esclusiva ogni giornata di campionato 7 gare sulle 10 complessive. Per seguire le gare di Serie A su Sky sarà necessario sottoscrivere un abbonamento con la piattaforma di Rupert Murdoch ai pacchetti Sport e Calcio.

DOVE SI POTRANNO VEDERE LE PARTITE – Gli abbonati potranno seguire i match in tv attraverso un decoder Sky e una tessera. Oltre che via satellite, in virtù di un accordo siglato con Mediaset, le partite saranno visibili anche sul Digitale terrestre. Con il nuovo decoder Sky Q, poi, si potrà usufruire del servizio via fibra con la possibilità di godersi le partite anche in risoluzione 4K sui moderni televisori.

Oltre che in tv, gli abbonati Sky potranno vedere le partite in diretta streaming su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go o tramite NOW TV (la tv on-line di Sky). Sul decoder Sky Q sarà infine presente anche l’app DAZN, che permetterà di seguire anche le restanti 3 partite non incluse nel pacchetto Sky a patto di sottoscrivere un ulteriore abbonamento con la piattaforma di sport in streaming.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO – Sky al momento deve ancora rendere note le offerte per i pacchetti Sport e Calcio in vista della nuova stagione calcistica.

DAZN

QUALI PARTITE SI POTRANNO VEDERE – DAZN (clicca qui per sottoscrivere un abbonamento) trasmetterà in esclusiva in diretta streaming 114 partite della Serie A 2019/2020, ovvero 3 gare a giornata. Se verrà mantenuto lo schema della passata stagione (questo lo si capirà al momento della stesura dei calendari), DAZN dovrebbe assicurarsi l’anticipo serale del sabato, il lunch match della domenica mattina e una delle gare della domenica pomeriggio. Oltre a 3 gare in esclusiva, DAZN trasmetterà ogni giornata anche gli highlights delle restanti 7 partite.

DOVE SI POTRANNO VEDERE LE PARTITE – Coloro che sottoscriveranno un abbonamento con DAZN potranno seguire le partite di Serie A innanzi tutto in tv attraverso diverse modalità: con un moderno modello di smart tv che include già la app DAZN, oppure collegando a un televisore un decoder Sky Q o una console da gioco PlayStation 4 o Xbox, o, ancora, attraverso l’utilizzo di dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Le partite della Serie A 2019/2020 saranno inoltre visibili in diretta streaming su tablet e smartphone attraverso la app DAZN, su pc collegandosi con la pagina web della piattaforma.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO – Il primo mese di abbonamento a DAZN è gratuito, dopo 30 giorni il costo per poter continuare a seguire la Serie A sulla piattaforma e tutti gli altri eventi trasmessi è di 9,99 euro al mese. Gli utenti potranno decidere di recedere dalla loro sottoscrizione in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.